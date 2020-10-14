Свыше 80% кредитов Сбербанка в Поволжье на покупку квартир в новостройках выдаются по программе ипотеки с господдержкой
Экономика 14.10.2020 16:05 Новости компаний
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14.10.2020 16:05 Новости компаний
С начала года в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях Поволжский банк Сбербанка выдал свыше 9,8 тысячи ипотечных кредитов на новостройки, из которых 81% — по программе ипотеки «Господдержка 2020». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
С 7 октября 2020 в Сбербанке по программам господдержки действуют специальные ставки в рамках программы субсидирования с застройщиками на DomClick.ru на покупку квартир в новостройках. Минимальная процентная ставка действует для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация», страхования жизни и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет. Список строительных объектов-участников программы размещен на сайте domclick.ru (раздел "Найти жилье" — "Квартиры в новостройках" — фильтр "Участник программы субсидирования").
Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru или на личную почту.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Приобретение квартиры по программам господдержки — это прекрасная возможность для тех, кто хочет улучшить жилищные условия. На сегодняшний день 81% ипотечных кредитов на новостройки Поволжским банком Сбербанка выдаются именно по программе «Господдержка 2020». Уверен, что снижение ставки в рамках программы субсидирования с застройщиками на первый год кредитования сделает покупку жилья в новостройках еще более доступной для наших клиентов».
Выбрать квартиру в аккредитованных Сбербанком новостройках и оформить ипотеку со скидкой от застройщика можно онлайн на DomClick.ru. С полными условиями по программам кредитования можно ознакомится на сайте Сбербанка.
Фото ru.freepik.com
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