Экология

Прокуроры пришли на усеянный дохлыми сомами пляж в Волгограде

Экология 14.10.2020 13:35
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14.10.2020 13:35




Сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры начали проверку по факту гибели сомов, которые были обнаружены отдыхающими на пляже Винновского дачного массива в Волгограде. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель межрайонного природоохранного прокурора Максим Гречаник, сегодня сотрудники природоохранного ведомства совместно со специалистами Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства осмотрели место гибели сомов. Было обнаружено 9 мертвых туш. Образцы передали ихтиологам для определения причин гибели.
На данный момент специалисты склоняются к тому, что о какой-либо массовой гибели речных обитателей речи не идет. Визуальный осмотр показал, что сомы, вероятно, декоративные и не относятся к виду, который водится в водоемах Волгоградской области. Рассматривается версия, что теплолюбивых сомов могли вырастить в искусственной среде и выпустить в водохранилище, где они погибли. Также не исключается, что выбросить могли и уже мертвых сомов. Точные причины их гибели станут известны после экспертизы.
Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором местный житель заснял десятки мертвых сомов на пляже вблизи дачного массива. Мужчина вел счет погибшим сомам, а когда цифра достигла 30, он перестал их считать.
Видео Александр Васильев, ВК

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