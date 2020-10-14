Прокуроры пришли на усеянный дохлыми сомами пляж в Волгограде











Сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры начали проверку по факту гибели сомов, которые были обнаружены отдыхающими на пляже Винновского дачного массива в Волгограде. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель межрайонного природоохранного прокурора Максим Гречаник, сегодня сотрудники природоохранного ведомства совместно со специалистами Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства осмотрели место гибели сомов. Было обнаружено 9 мертвых туш. Образцы передали ихтиологам для определения причин гибели.

На данный момент специалисты склоняются к тому, что о какой-либо массовой гибели речных обитателей речи не идет. Визуальный осмотр показал, что сомы, вероятно, декоративные и не относятся к виду, который водится в водоемах Волгоградской области. Рассматривается версия, что теплолюбивых сомов могли вырастить в искусственной среде и выпустить в водохранилище, где они погибли. Также не исключается, что выбросить могли и уже мертвых сомов. Точные причины их гибели станут известны после экспертизы.

Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором местный житель заснял десятки мертвых сомов на пляже вблизи дачного массива. Мужчина вел счет погибшим сомам, а когда цифра достигла 30, он перестал их считать.

Видео Александр Васильев, ВК