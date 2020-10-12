Здравоохранение

"Посмотрим на реакцию": в Волгограде первые 42 человека получат прививку от коронавируса

Здравоохранение 12.10.2020 13:03
0
12.10.2020 13:03


В Волгограде сегодня стартует вакцинация от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев заявил о поставке первых 42 доз вакцины в регион. В группу добровольцев вошли не только медики, работающие в ковидных госпиталях, но и медперсонал из поликлиник, работники социальных учреждений, педагоги и силовики – сотрудники полиции и Росгвардии. 
Вакцинация от коронавируса будет проходить на базе Волгоградской областной клинической больницы №1, которая имеет лицензию на проведение подобных манипуляций. Медики проследят за реакцией на вакцину и при необходимости окажут помощь на месте. По словам Анатолия Себелева, все добровольцы будут включены в федеральный и региональный регистры для анализа побочных явлений, если таковы будут. Он также заметил, что, судя по опыту других регионов, наблюдалось лишь небольшое повышение температуры, не более того. При этом Анатолий Себелев не считает, что на волгоградцах будут проходить клинические испытания вакцины. 
Всего в регионе пока привьют от коронавируса 2156 человек. Анатолий Себелев признал, что данного количества недостаточно для получения популяционного эффекта. Его можно достигнуть, если в течение первых трех лет удастся вакцинировать около 70% населения. При этом вирус может мутировать и тогда придется изобретать другую вакцину, пояснил он. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Здравоохранение
12.10.2020 14:05
Здравоохранение 12.10.2020 14:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2020 13:37
Здравоохранение 12.10.2020 13:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2020 12:05
Здравоохранение 12.10.2020 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2020 11:45
Здравоохранение 12.10.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.10.2020 20:11
Здравоохранение 10.10.2020 20:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.10.2020 12:41
Здравоохранение 10.10.2020 12:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.10.2020 12:40
Здравоохранение 09.10.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.10.2020 16:17
Здравоохранение 08.10.2020 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
07.10.2020 18:16
Здравоохранение 07.10.2020 18:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.10.2020 11:50
Здравоохранение 07.10.2020 11:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2020 19:30
Здравоохранение 06.10.2020 19:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2020 11:59
Здравоохранение 06.10.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2020 11:31
Здравоохранение 06.10.2020 11:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2020 08:44
Здравоохранение 06.10.2020 08:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.10.2020 15:16
Здравоохранение 05.10.2020 15:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:29
В Волгограде молодой мужчина не успел в поликлинику и умер в таксиСмотреть фотографии
16:10
"Спасайтесь, как можете": жители большого поселка в Волгоградской области остались без скорой помощиСмотреть фотографии
15:50
Мишустин выделил Волгоградской области 300 миллионов рублей на трамвайСмотреть фотографии
15:38
Новый пророческий сериал «Слёборн: эпидемия на острове» — эксклюзивно в WinkСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде осталось пять больниц для оказания экстренной помощиСмотреть фотографии
14:05
Капельница или жизнь: в стационаре в Волжском пациенты с COVID выбивают лечениеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Денис Мантуров посетил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛСмотреть фотографии
13:37
Рост на 1000%: в Волгоградской области всплеск случаев пневмонииСмотреть фотографии
13:03
"Посмотрим на реакцию": в Волгограде первые 42 человека получат прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
12:32
«Котельниково – Земля Героев» награждает лучших тружениковСмотреть фотографии
12:05
Медиков без надобности не беспокоить: губернатор Волгоградской области признал осложнение ситуации с COVID-19Смотреть фотографии
11:45
Идет нарастание: зараженных COVID-19 в Волгоградской области становится все большеСмотреть фотографии
11:43
Слесаря МУП в Волгоградской области осудили за винтовку под кроватьюСмотреть фотографии
11:38
В Садах Придонья закладывают будущие урожаиСмотреть фотографии
11:27
Иностранцев из Волжского вывезут в Ташкент восемь поездовСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области задержали браконьера с убитой косулейСмотреть фотографии
11:16
Прокатимся в ноябре: участок новой дороги на Электролесовской в Волгограде почти готовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
В администрации Волгограда пояснили причины исчезновения маршруток №88Смотреть фотографии
10:17
Штраф в 200 тысяч: магазин в Волгоградской области наказали за игнорирование предписаний РоспотребнадзораСмотреть фотографии
09:52
Исторический фасад волгоградского НЭТ очистят от кондиционеровСмотреть фотографии
09:37
Олег Савченко: власти Волгоградской области предусмотрительно готовят новый пакет мер поддержки бизнесаСмотреть фотографии
09:32
Детективные похождения грозят волгоградцу 6 годами тюрьмыСмотреть фотографии
20:50
В минпросвещения РФ оценили доступность дошкольного образования в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:26
В волгоградских судах предупредили об ужесточении антикоронавирусных мерСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 12-летнего мальчика под бетонной плитойСмотреть фотографии
16:33
Снять маски безразличия призвали жителей Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Суд в Волгограде постановил снести «Сосновый бор»Смотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области - пугающий рост количества заразившихся коронавирусомСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде зловонное озеро снова душит жителей югаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
"Убивают себя и других": в Волгоградской области обеспокоены ростом ДТП из-за неопытных водителейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 