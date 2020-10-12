Здравоохранение 12.10.2020 13:03
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12.10.2020 13:03
В Волгограде сегодня стартует вакцинация от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев заявил о поставке первых 42 доз вакцины в регион. В группу добровольцев вошли не только медики, работающие в ковидных госпиталях, но и медперсонал из поликлиник, работники социальных учреждений, педагоги и силовики – сотрудники полиции и Росгвардии.
Вакцинация от коронавируса будет проходить на базе Волгоградской областной клинической больницы №1, которая имеет лицензию на проведение подобных манипуляций. Медики проследят за реакцией на вакцину и при необходимости окажут помощь на месте. По словам Анатолия Себелева, все добровольцы будут включены в федеральный и региональный регистры для анализа побочных явлений, если таковы будут. Он также заметил, что, судя по опыту других регионов, наблюдалось лишь небольшое повышение температуры, не более того. При этом Анатолий Себелев не считает, что на волгоградцах будут проходить клинические испытания вакцины.
Всего в регионе пока привьют от коронавируса 2156 человек. Анатолий Себелев признал, что данного количества недостаточно для получения популяционного эффекта. Его можно достигнуть, если в течение первых трех лет удастся вакцинировать около 70% населения. При этом вирус может мутировать и тогда придется изобретать другую вакцину, пояснил он.
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