Идет нарастание: зараженных COVID-19 в Волгоградской области становится все больше





У 161 жителя Волгоградской области подтвердился коронавирус за минувшие сутки - это очередной рекорд. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, летальных случаев не отмечено. Выздоровели 39 человек.

Всего в регионе коронавирус выявили у 16,7 тысячи человек, из них выздоровели более 14,5 тысячи. В скорбном списке 161 человек.



