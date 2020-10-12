Расследования

Детективные похождения грозят волгоградцу 6 годами тюрьмы

Расследования 12.10.2020 09:32
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12.10.2020 09:32


Дело о мошенничестве под видом оказания детективных услуг в отношении 24-летнего жителя Волгограда дошло до суда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, молодой человек обвиняется по нескольким статьям УК РФ - ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) и ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах в отношении объектов социальной инфраструктуры).
По версии следствия, в январе текущего года он познакомился с мужчиной, которому за денежное вознаграждение пообещал помочь в проверке супружеской верности его жены путем получения данных о ее переписке в различных мессенджерах. Обвиняемый представился новому знакомому сотрудником правоохранительных органов, предъявив в качестве доказательства служебного удостоверения свой студенческий билет в обложке с изображением Государственного герба РФ.
В дальнейшем фигурант уголовного дела под видом необходимости приобретения специального оборудования, а также под другими предлогами неоднократно получал от потерпевшего, а потом и от его знакомой различные денежные суммы. Так, 150 тысяч рублей он получил якобы для организации выезда родных за границу в связи с их возможным задержанием сотрудниками правоохранительных органов. Еще более 44 тысяч рублей было передано предприимчивому молодому человеку знакомой потерпевшего для оформления документов на квартиру, которую, по его словам, ей подарят за сотрудничество с правоохранительными органами.
Всего при помощи подобных уловок в январе 2020 года фигурант уголовного дела получил от потерпевшего порядка 500 тысяч рублей.
Кроме того, в мае и июне этого года молодой человек из хулиганских побуждений сообщал в правоохранительные органы заведомо ложные сведения о якобы совершенном в отношении него разбойном нападении и готовящихся террористических актах.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г. Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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