Происшествия 11.10.2020 10:15
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11.10.2020 10:15
В Волгоградской области жертвами ДТП стали двое пешеходов. Как сообщили ИА «высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедии произошли накануне в вечернее время в двух районах региона. В Октябрьском районе в 22-55час. 25-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», на 2-м км автодороги "р.п. Октябрьский - х. Заливский" совершил наезд на двигающегося в попутном направлении 49-летного пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В Дубовском районе в десятом часу вечера 23-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21074», на 663 км ФАД "Сызрань - Саратов - Волгоград" сбил 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина погиб.
Фото пресс-службы ГУ МВД: после ДТП в Октябрьском районе.
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