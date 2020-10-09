Бесправный водитель из Дагестана задержан после смертельного ДТП на трассе "Москва-Волгоград"











Лобовое столкновение "ГАЗели" из Дагестана и минивэна произошло ночью на трассе "Москва-Волгоград" в Новоаннинском районе, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД.

По предварительной информации, в 03:35 28-летний житель Дагестана, лишенный права управления транспортным средством, двигаясь на автомашине "ГАЗель" в сторону Волгограда, на 733 км выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Фольксваген Кэдди", под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП водитель минивэна от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП следователями Отдела МВД России по Новоаннинскому району возбуждено уголовное дело. Водитель "ГАЗели" задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте на период проведения предварительного расследования.



