Бесправный водитель из Дагестана задержан после смертельного ДТП на трассе "Москва-Волгоград"

Происшествия 09.10.2020 09:51
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09.10.2020 09:51
Лобовое столкновение "ГАЗели" из Дагестана и минивэна произошло ночью на трассе "Москва-Волгоград" в Новоаннинском районе, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД.
По предварительной информации, в 03:35 28-летний житель Дагестана, лишенный права управления транспортным средством, двигаясь на автомашине "ГАЗель" в сторону Волгограда, на 733 км выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Фольксваген Кэдди", под управлением 52-летнего водителя.
В результате ДТП водитель минивэна от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП следователями Отдела МВД России по Новоаннинскому району возбуждено уголовное дело. Водитель "ГАЗели" задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте на период проведения предварительного расследования.
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