Общество 08.10.2020 19:34
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08.10.2020 19:34
В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области введены новые ограничительные меры. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, с 10 октября в регионе вводится обязательное использование масок и перчаток всеми без исключения гражданами при поездках на общественном транспорта, при посещении объектов розничной торговли.
С 10 октября устанавливается обязанность торговых точек и автоперевозчиков обеспечивать посетителями перчаточно-масочный режим. На них возлагается административная ответственность не допускать присутствия граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты.
С 13 октября для жителей старше 65 лет устанавливается обязательный режим самоизоляции.
С 13 октября приостанавливается продажа льготных пенсионных проездных на ноябрь.
С 1 ноября приостанавливается действие льготных пенсионных проездных для жителей старше 65 лет.
С 13 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% всех работников и лиц старше 65 лет.
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