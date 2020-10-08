



В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области введены новые ограничительные меры. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, с 10 октября в регионе вводится обязательное использование масок и перчаток всеми без исключения гражданами при поездках на общественном транспорта, при посещении объектов розничной торговли.

С 10 октября устанавливается обязанность торговых точек и автоперевозчиков обеспечивать посетителями перчаточно-масочный режим. На них возлагается административная ответственность не допускать присутствия граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты.

С 13 октября для жителей старше 65 лет устанавливается обязательный режим самоизоляции.

С 13 октября приостанавливается продажа льготных пенсионных проездных на ноябрь.

С 1 ноября приостанавливается действие льготных пенсионных проездных для жителей старше 65 лет.

С 13 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% всех работников и лиц старше 65 лет.



