Экономика

Свыше 90% банкоматов Сбербанка в Поволжье оснащены функцией бесконтактного обслуживания

Экономика 08.10.2020 15:19 Новости компаний
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08.10.2020 15:19 Новости компаний


Свыше 90% банкоматов Сбербанка в регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка оснащены функцией NFC* (бесконтактного обслуживания). Жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей могут воспользоваться услугами банкоматов Сбербанка, не вставляя банковскую карту, просто приложив её или смартфон к специальному считывателю. 
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, бесконтактная технология позволяет безопасно и удобно совершать различные операции с помощью устройств самообслуживания. Передача данных между устройством и картой/гаджетом осуществляется по беспроводной связи в зашифрованном виде. Всё работает так же, как при оплате в магазине. При этом бесконтактное обслуживание экономит время и исключает возможность забыть карту в банкомате. В банкоматах и информационно-платежных терминалах с функцией бесконтактного обслуживания можно пользоваться картами платёжных систем Visa, Masterсard, Мир, а также NFC-устройства с привязанными картами Visa и Mastercard.
Как это работает?
 Возьмите смартфон или банковскую карту, которые поддерживают бесконтактную технологию NFC.
 Убедитесь, что на банкомате нанесена метка NFC. Она может быть расположена на самом устройстве или на чёрной коробочке у клавиатуры.
 Приложите смартфон или банковскую карту и введите ПИН-код.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Для нас важно, чтобы у клиентов была возможность выбирать, каким способом им комфортней взаимодействовать с банком. К примеру, есть те, кто предпочитает пользоваться банковскими картами через смартфоны или умные часы, или те, кто сразу же заказывает себе цифровую банковскую карту, которая вовсе не имеет «пластика». Поэтому, чтобы учитывать потребности каждого из них, мы используем последние технологии в обслуживании, такие как NFC. Это полезная функция с точки зрения удобства и экономии времени».

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