Экономика

Волгоградцы вновь получат долговые квитанции

Экономика 07.10.2020 09:30
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07.10.2020 09:30


Уже в середине октября АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» выпустит очередную партию долговых платежных документов для жителей города. В них отражены долги потребителей за услуги, оказываемые управляющими организациями Волгограда, Концессий водо- и теплоснабжения, а также регионального оператора по обращению с отходами. 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», многомиллионная задолженность граждан перед ресурсниками и управляющими компаниями растет каждый месяц. Несмотря на активную разъяснительную работу коммунальщиков о необходимости снижения долговой нагрузки, проблема дебиторской задолженности по-прежнему стоит крайне остро. 
С помощью долговой квитанции просто и удобно разобраться в своих долгах. Она приходит отдельно от основного платежного документа за жилищно-коммунальные услуги, при этом в ней также отражены сумма и период задолженности по каждому исполнителю услуг. 
Оплата за жилищно-коммунальные услуги – обязанность по закону, поэтому рано или поздно оплатить все же придется. Не стоит доводить до крайних мер, ведь, в случае непогашения потребителем просроченной задолженности в добровольном порядке, исполнитель вправе обратиться в судебные органы для возмещения в принудительном порядке. А последствия для неплательщиков могут быть крайне болезненными: это ограничение выезда за границу, арест денежных средств на счетах, арест транспорта и недвижимости. 
Сейчас, пока действует мораторий на взыскание неустоек, есть возможность оплатить задолженность без пеней и штрафов. Напомним, согласно Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 до 1 января 2021 приостановлено начисление пени за просрочку и неполную оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако это не значит, что потребитель освобожден от платы за потребленные ресурсы. Не копите долги и оплачивайте коммуналку своевременно. 
Прямо не выходя из дома, удобно заплатить через дистанционные сервисы АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» - на сайте и в личном кабинете или скачав мобильное приложение. А также в отделениях Сбербанка, Почты России и Почта Банка

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