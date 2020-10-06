Пугающими темпами растет заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области





141 случай COVID-19 выявлен в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на стопкоронавирус.рф, погибло еще двое человек. Всего от последствий инфекции в регионе скончались уже 154 человека.

Как уточнили в оперативном штабе региона, жертвами коронавируса стали 68-летняя жительница Фроловского района и 65-летний волгоградец. Оба вовремя обратились за медицинской помощью, лечились амбулаторно. При ухудшении самочувствия их госпитализировали в ГБУЗ "ВОКИБ №1", где диагностировал двухстороннюю ковидную пневмонию. Спасти пациентов не удалось. Они скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.

Начиная с минувшей недели в Волгоградской области количество выявляемых за сутки случаев заболевания ежедневно растет. Накануне было зафиксировано 132 факта.

Всего в регионе с весны коронавирус выявили у 15876 человек, из которых 3,9 тысячи - выздоровели, в том числе 172 – за прошлый день.



