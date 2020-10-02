Под Волгоградом вор с иконой пытался удрать от полиции на дамском велосипеде

Происшествия 02.10.2020 13:04
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02.10.2020 13:04
Необычное средство передвижения для мужчины - дамский велосипед - привлекло внимание сотрудников полиции, патрулирующих улицы Краснослободска. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, велосипедист, увидев полицейских, пытался скрыться в жилом массиве. Причина нежелания общения с правоохранителями стала ясна после того, как мужчину задержали. При личном досмотре у него обнаружили икону, на вопросы о происхождении которой он отказался отвечать.
Было установлено, что изъятая у 44-летнего жителя Волгограда деревянная икона "Нерукотворный спас" была похищена им из храма "Святителя Николая Чудотворца" в Краснослободске. Также от ворот храма был похищен и велосипед, на котором передвигался подозреваемый.
Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что совершил кражу, надеясь перепродать похищенное. Изъятая икона возвращена настоятелю храма, который о факте хищения узнал только после прибытия следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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