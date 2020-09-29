Погибла семья с Алтая: двое взрослых и ребёнок разбились под Волгоградом





По предварительной информации, легковушка, которая двигалась со стороны Волгограда, выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом. На месте происшествия погибли семейная пара и их несовершеннолетний ребёнок - мальчик. Тела деблокировали из искореженной машины сотрудники МЧС. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.

Семейная пара из Алтайского края и их маленький ребёнок погибли сегодня в лобовом столкновении с грузовиком на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в 16:00 на 585 км трассы в Дубовском районе столкнулись легковой автомобиль «Форд Фокус» и грузовик «Мерседес».