Погибла семья с Алтая: двое взрослых и ребёнок разбились под Волгоградом

Происшествия 29.09.2020 19:56
0
29.09.2020 19:56
Семейная пара из Алтайского края и их маленький ребёнок погибли сегодня в лобовом столкновении с грузовиком на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в 16:00 на 585 км трассы в Дубовском районе столкнулись легковой автомобиль «Форд Фокус» и грузовик «Мерседес».
По предварительной информации, легковушка, которая двигалась со стороны Волгограда, выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом. На месте происшествия погибли семейная пара и их несовершеннолетний ребёнок - мальчик. Тела деблокировали из искореженной машины сотрудники МЧС. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.
Реклама
В Урюпинске мужчина изрезал ножом лицо прохожего29.09.2020 15:58
Происшествия 29.09.2020 15:58
Селянка из Волгоградской области 20 дней переводила деньги аферистам29.09.2020 12:25
Происшествия 29.09.2020 12:25
Под Волгоградом иномарка врезалась в дом, есть пострадавшие29.09.2020 10:21
Происшествия 29.09.2020 10:21
Пьяный угонщик устроил массовое ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)28.09.2020 15:37
Происшествия 28.09.2020 15:37
Водка, деньги и табак: под Волгоградом накрыли преступную группу28.09.2020 12:38
Происшествия 28.09.2020 12:38
Под Волгоградом рухнувший кран убил мужчину28.09.2020 12:06
Происшествия 28.09.2020 12:06
Проклятый перекресток в Волгограде притянул новое ДТП (ВИДЕО)28.09.2020 10:02
Происшествия 28.09.2020 10:02
В Волгоградской области автомобиль вылетел с дороги: четверо пострадавших27.09.2020 10:01
Происшествия 27.09.2020 10:01
В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машине27.09.2020 09:53
Происшествия 27.09.2020 09:53
В центре Волгограда стремительно разгорелся пожар26.09.2020 19:31
Происшествия 26.09.2020 19:31
В Волгограде белая иномарка неожиданно приземлилась на крышу (ВИДЕО)26.09.2020 16:41
Происшествия 26.09.2020 16:41
Хуторянин из Волгоградской области обеднел на треть миллиона рублей после телефонного звонка26.09.2020 11:50
Происшествия 26.09.2020 11:50
Пьяный пешеход погиб под колесами авто в Волгоградской области26.09.2020 10:25
Происшествия 26.09.2020 10:25
В Волгоградской области пенсионер погиб в ДТП после столкновения машины с лошадью и жеребенком26.09.2020 10:16
Происшествия 26.09.2020 10:16
На дороге в Волгоградской области на две легковушки свалились трубы26.09.2020 10:03
Происшествия 26.09.2020 10:03
Реклама