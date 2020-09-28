Коронавирус набирает обороты в Волгоградской области





102 жителя Волгоградской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, один человек скончался. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф. За сутки из стационаров по выздоровлению выписались всего 20 человек.

Всего в регионе COVID-19 был выявлен уже у свыше 14,8 тысячи человек. Из них свыше 12,8 тысячи вылечились и 142 скончались.



