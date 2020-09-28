Здравоохранение

Коронавирус набирает обороты в Волгоградской области

Здравоохранение 28.09.2020 11:47
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28.09.2020 11:47


102 жителя Волгоградской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, один человек скончался. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф. За сутки из стационаров по выздоровлению выписались всего 20 человек.
Всего в регионе COVID-19 был выявлен уже у свыше 14,8 тысячи человек. Из них свыше 12,8 тысячи вылечились и 142 скончались.

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