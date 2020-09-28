Происшествия

Проклятый перекресток в Волгограде притянул новое ДТП (ВИДЕО)

Происшествия 28.09.2020 10:02
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28.09.2020 10:02




Женщина и ее 4-летний ребенок пострадали в результате аварии в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне днем на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольская столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 36-летняя женщина- водитель, управляя автомашиной "Тойота Корола", двигаясь по улице Комсомольской на перекрестке совершила столкновение с автомобилем "Мазда СХ5" под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 4-летний ребенок-пассажир автомобиля "Тойота" госпитализированы в медучреждения.
Отметим, что аварии на этом перекрестке, который местные наградили множеством эпитетов, случаются постоянно. Власти города совместно с сотрудниками ГИБДД несколько раз пытались по-новому организовать движение в этом месте, регулируя скорость и работу светофоров, но ДТП на этом перекрестке все равно не прекращаются.

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