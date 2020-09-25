









Неожиданная развязка произошла в скандальной истории с протоколом о нарушении масочного режима в Волгограде. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах, по данному инциденту была организована процессуальная проверка, в результате которой установлена личность нарушителя.

Напомним, ранее житель Волгограда Александр Федотов рассказал «Высоте 102» о том, что его привлекают к административной ответственности за деяние, которое он не совершал . Мужчина получил повестку в Ворошиловский райсуд по делу в рамках ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Как выяснилось, 19 августа в отношении него был составлен протокол за то, что он якобы снял маску при выходе из маршрутки возле Ворошиловского ТЦ. Инцидент произошел в 9.20 утра. По уверениям Александра, в этот день в 4 утра он выехал на личном автомобиле в Сочи. Волгоградец показал журналистам постановление о нарушении им ПДД на трассе в Ростовской области в 10 утра 19 августа. В телефоне мужчины есть смс-сообщения от оператора связи о въезде в этот регион, а затем в Краснодарский край. По словам Александра, есть и другие доказательства его слов – оплата собственной банковской картой в магазинах на черноморском курорте, в терминалах за проезд по трассам и т.д. О своей невиновности Федотов заявил и на судебном слушании , куда пришел со своим адвокатом. Следующее заседание по делу назначено на 5 октября.

После выхода на сайте «Высоты 102» публикации о «фейковом» протоколе, комитет гражданской защиты населения мэрии Волгограда, сотрудник которого составлял документ, организовал собственную проверку.

Параллельно за тему взялись и правоохранительные органы, которые изучили видео с камер наблюдения у «торгушки» и установили личность безмасочника. Им оказался племянник Александра Федотова - Алексей Гордеев, который, действительно, вышел из маршрутки без защитной маски на лице. Сотруднику мэрии и полицейским он представился своим дядей – назвал его данные, пояснив, что забыл паспорт дома, и расписался в протоколе об административном правонарушении.

Некровный родственник Александра Федотова - сын его сводного брата - был неоднократно судим за грабежи, разбои, кражи, и сейчас ведет своеобразный образ жизни. Близких связей с ним Александр не поддерживает.

В настоящее время местонахождение Гордеева устанавливают правоохранители.



