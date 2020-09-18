









В Ворошиловском районном суде Волгограда сегодня состоялось первое заседание по нашумевшей истории с фейковым протоколом, составленным сотрудником администрации города в отношении жителя города Александра Федотова за якобы нарушение волгоградцем масочного режима. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание началось с того, что судья Дмитрий Рыков, ознакомившись с паспортом Александра Федотова, удивился несоответствию даты и месяца рождения волгоградца тем данным, что были указаны в протоколе. Как выяснилось, в протоколе также был указан номер телефона, не принадлежащий Александру Федотову. Волгоградец утверждал, что он не мог нарушить масочный режим при выходе из маршрутки 19 августа в 9 часов 20 минут, так как в этот день в четыре утра он выехал в Краснодарский край. В качестве подтверждения своих слов он предоставил постановление о нарушении ПДД, совершенным им в Городищенском районе в это раннее утро, автостраховку, оформленную только на него, СМС-оповещения о пересечении других регионов. На этом основании он требовал признать незаконным составление протокола в отношении него. Представитель комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда сообщила суду обстоятельства, при которых был составлен протокол. По ее словам, у человека, которого остановили члены межведомственной группы за отсутствие маски, в составе которой были сотрудники полиции, не было при себе документов. Поэтому его личность была идентифицирована после получения информации из базы данных МВД. На этом основании она обратилась к суду с ходатайством о направлении запроса в УМВД по г.Волгограду, чтобы сотрудники полиции объяснили, каким образом они идентифицировали личность человека, указанного в протоколе. Однако судья Дмитрий Рыков отклонил это ходатайство, напомнив, что предметом рассмотрения дела является выяснение обстоятельства, совершал ли присутствующий на заседании Александр Федотов административное правонарушение. При этом Дмитрий Рыков удовлетворил ходатайство Александра и его защитника, которые просили пригласить в суд заместителя председателя комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда Нагиева Хазара Зафар оглы, который и подписывал протокол. Представитель администрации Волгограда возражала против этого, тем не менее, «очная ставка» между Александром Федотовым и чиновником комитета может состояться уже на следующем заседании.

Интересно, что юрист мэрии, ознакомившись с постановлением о назначении штрафа за нарушение Александром Федотовым ПДД в другом регионе, выразила сомнение, что это является доказательством того, что именно Александр находился за рулем своей машины. Она попросила предъявить фото или видеофакты того, что именно Федотов рулил своим автомобилем за пределами Волгоградской области. Не что весьма эмоционально отреагировал защитник Александра Анатолий Морозов: «Мужчины селфи не делают!». Тем не менее сотрудница администрации настаивала на том, что и смс-оповещения, свидетельствующие о нахождении Федотова в другом регионе, не являются доказательствами, так как другой человек мог воспользоваться и автомобилем Федотова, и его телефоном, и уехать из Волгоградской области, видимо, подразумевая, что именно такую спецоперацию разработал Александр Федотов, чтобы сначала нарушить масочный режим, а потом тщательно «замести следы». При этом она так и не ответила на вопрос судьи, настаивает ли представитель муниципалитета на привлечении гражданина к административной ответственности, заявив лишь, что «есть необходимость во всем разобраться».

Следующий раунд разбирательства пройдет уже с участием заместителя председателя комитета гражданской защиты населения Нагиевым Хазаром Зафаром оглы, который должен прибыть в суд и попробовать узнать человека, которого он «поймал» без маски.

После заседания Александр Федотов выразил возмущение тем обстоятельством, что так и не дождался извинений со стороны чиновников. Он также сообщил, что не считает произошедшее ошибкой или даже халатностью со стороны чиновников, а видит в этом более серьезное нарушение закона и намерен обратиться в правоохранительные органы не только за защитой своих прав, но и с требованием привлечь к ответственности виновных лиц.

Защитник Анатолий Морозов подчеркнул, что произошедшее с Александром имеет признаки общественной проблемы. «Это проблема каждого. Мы сейчас с вами здесь, а в это время, может быть, кто-то составляет на вас протокол. И это потом может отразиться на судьбе человека – кого-то могут не принять на работу из-за наличия административного правонарушения, кому-то – повысить меру ответственности при совершении такого нарушения. Конечно, забота о здоровье граждан очень важна, но при этом должностные лица государственных и муниципальных органов не должны нарушать закон», - заявил он.

Напомним, история, произошедшая с Александром Федотовым, получила широкий общественный резонанс. Мужчину привлекают к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Протокол, где содержится подпись, совершенно не похожая на автограф из паспорта Александра, подписан заместителем председателя комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда Нагиевым Хазаром Зафаром оглы. При этом Александр утверждает, что во время якобы совершения им административного правонарушения он находился за сотни километров от Волгограда.



