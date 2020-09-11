В Волгограде на мужчину составили фейковый протокол о нарушении масочного режима





В подделке протокола о нарушении масочного режима заподозрил чиновника житель Волгограда. Как рассказал ИА «Высота 102» Александр Федотов, на днях он получил повестку в Ворошиловский суд по делу о нарушении ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Изумленный мужчина, уверенный в том, что ничего не нарушал, отправился в суд для выяснения обстоятельств. Как выяснилось, 19 августа в отношении него был составлен протокол об административном нарушении за то, что он снял маску при выходе из маршрутки. Как указано в документе, злостного нарушителя возле здания Ворошиловского торгового центра поймал зампредседателя комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда Нагиев Хазар Зафар оглы. Инцидент произошел в 9.20 утра.





«Все бы ничего, но в общественном транспорте я года три как не ездил. А 19 августа меня вообще не было в Волгограде. В этот день в 4.00 я выехал на своем автомобиле в Сочи. В десятом часу утра я уже пересекал границу Волгоградской и Ростовской областей», - говорит Александр. Мужчина предоставил в редакцию постановление о нарушении ПДД и другие доказательства своих слов.

«Первый раз я превысил скорость в 4.51 на трассе «Волгоград – Каменск- Шахтинский» в Городищенском районе. Автостраховка оформлена только на меня, то есть управлять моей машиной больше никто не имеет права», - объясняет мужчина. В телефоне горожанина есть смс-оповещения от оператора связи о том, что 19 августа он находился сначала в Ростовской области, затем в Краснодарском крае.





Со своей банковской карты он оплачивал езду по участкам трассы М-4 «Дон», делал покупки, снимал деньги в банкоматах Краснодарского края. «В банке, где оформлена моя карта, можно запросить подтверждающие документы. Мне скрывать нечего», - говорит Александр.

Глядя на протокол, Александр не верит своим глазам: фамилия, серия и номер паспорта, адрес прописки совпадают с его данными. А вот цифры в датах рождения и выдачи паспорта перепутаны. Неверно указан и номер сотового телефона.

«Я не поленился, забил в поисковике этот номер. Нашел объявление с таким текстом: «Вышиваю крестиком. Цена - 200 рублей». Чем-чем, а этим я точно не занимаюсь», - смеется Александр.

Гражданин Федотов с фактом нарушения режима якобы согласился и подписал протокол, но и тут вышел досадный прокол. «Расписались как курица лапой. Мою подпись проблематично подделать – она сложная. Я как расписался в военном билете лет 20 назад, так больше свою подпись не менял», - заявляет волгоградец. При сравнении двух автографов – из паспорта Александра и протокола о нарушении – разница на лицо.

В суде, куда Александр пришел для ознакомления с материалами дела, он пояснил секретарю и судье, что документ подделан. На что ему сказали: «Доказывайте, что это не вы».

«Неприятно и обидно. Я голосовал за нашего президента, губернатора, за Конституцию России - за то, чтобы в нашей стране и моем регионе был закон и порядок. Я не верю, что это случайность. На моем месте мог оказаться любой беззащитный пенсионер, который в силу состояния здоровья не сможет прийти в суд и доказать, что он не верблюд. Неужели таким подлым способом чиновники выполняют планы по наказанию нарушителей масочного режима и пополнению бюджета? Мы – не быдло, чтобы так с нами поступать. Тот, кто подделал документ, должен быть наказан», - уверен Александр.

Заседание в Ворошиловском райсуде по административному делу назначено на 18 сентября. В соответствии со ст.20.6.1 КоАП РФ Александру грозит предупреждение или наложение штрафа в размере от 1000 до 30 000 рублей.



