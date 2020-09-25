Общество

Московский архитектор: о вырубке в пойме Царицы, бренде Волгограда и счастье человека

Общество 25.09.2020 10:06
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25.09.2020 10:06




Новый гость программы «Синхронизация» - главный архитектор МАУ «Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ» Дмитрий Селивохин. Откуда взялся в Волгограде 33-летний москвич, которому доверили святое – разработку концепции благоустройства второй очереди поймы реки Царица. Что там построят, сколько для этого вырубят деревьев, зачем Волго-Ахтубинской пойме становиться Исландией и почему приезд в город столичного проектировщика назвали плевком в лицо местных архитекторов? Об этом и других темах – в интервью с Дмитрием.
Подсказка: в «Youtube» мы сделали навигацию по темам интервью для удобного просмотра. 
Редакция благодарит креативное бизнес-пространство «LOFT 1890» за предоставление места для съемок.
Ранее гостями «Синхронизации» были:

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