









Массовая авария произошла сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на пересечении проспекта Ленина с проспектом Металлургов в 14:32 столкнулись сразу пять иномарок.

По предварительным данным, спровоцировала аварию 65-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля "Мерседес". Она проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершив столкновение с автомашинами "Митсубиси" и "Хендэ i40".

От удара "Митсубиси" отбросило на стоявшую на перекрестке автомашину "Хендэ Акцент", которая покатилась назад и ударила "Фольксваген". От удара "Митсубиси" опрокинулась.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Данные о количестве обратившихся за медпомощью и характере травм уточняется. Пока известно, что помощь врачей понадобилась водителю "Мерседеса".



