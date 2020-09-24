На трассе Волгоград-Москва автобус не пропустил маршрутку: пострадали пассажиры

Происшествия 24.09.2020 12:28
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24.09.2020 12:28
Авария с участием рейсового автобуса и маршрутки с пассажирами произошла сегодня утром в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло в 11:15 на 888 км трассы Р-22 "Каспий".
По предварительной информации, водитель автобуса "Волгобас", следуя по маршруту "Волгоград-Иловля", при совершении поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с маршрутным такси, следовавшим по маршруту "Волгоград – ст. Аржановская" (Алексеевский район).
В результате ДТП трое пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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