Происшествия 22.09.2020 12:49
0
22.09.2020 12:49
Ученики Амосовской средней школы Новоаннинского района Волгоградской области, расположенной в поселке совхоза "АМО", переведены на дистанционный формат обучения в связи со вспышкой острой кишечной инфекции у учащихся. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Новоаннинского района, плохо себя почувствовали сразу 32 человека – ученики и сотрудники школы. «Это длилось один день, у всех была тошнота, рвота, диарея, никто не был госпитализирован, - пояснили в администрации. – Работа пищеблока приостановлена, мы выполнили все рекомендации Роспотребнадзора, осталось взять контрольные смывы. Речь идет об инфекции неясной этимологии, сейчас проблем со здоровьем у детей нет».
В Амосовской средней школе учатся 72 ребенка, пока они переведены на удаленку. Инцидент стал предметом разбирательства в Новоаннинском районном суде, который приостановил деятельность пищеблока в школе на 20 дней и привлек ООО «Фирма «Мельник», которое с 1 сентября стало оказывать услуги по организации горячего питания в образовательном учреждении, к административной ответственности. Так, были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. В судебном заседании представитель ООО фирма «Мельник» вину в совершении указанного правонарушения признал полностью.
Фото столовой Амосовской средней школы.
Реклама
Колесами кверху: в Волгограде перевернулся цементовоз (ВИДЕО)22.09.2020 11:40
Происшествия 22.09.2020 11:40
В Волгоградской области погибла пассажирка БМВ Х522.09.2020 10:35
Происшествия 22.09.2020 10:35
Колесо у авто оторвало на трассе Волгоград-Москва: пострадал водитель21.09.2020 10:45
Происшествия 21.09.2020 10:45
Половину трупа женщины нашли под Волгоградом20.09.2020 12:00
Происшествия 20.09.2020 12:00
Один человек пострадал на пожаре в дачном поселке под Волгоградом20.09.2020 10:36
Происшествия 20.09.2020 10:36
Пассажир скорой помощи и ребенок пострадали в ДТП в Волгограде20.09.2020 10:06
Происшествия 20.09.2020 10:06
Под Волгоградом тушат пожар в дачном поселке19.09.2020 20:48
Происшествия 19.09.2020 20:48
Мясорубка на трассе под Волгоградом: один человек погиб, трое травмированы19.09.2020 18:54
Происшествия 19.09.2020 18:54
«Мерседес» насмерть сбил велосипедиста под Волгоградом19.09.2020 10:40
Происшествия 19.09.2020 10:40
Водитель заживо сгорел в кабине грузовика в Волгоградской области19.09.2020 10:31
Происшествия 19.09.2020 10:31
Двое погибли и трое ранены: внедорожник влетел в большегруз в Волгограде18.09.2020 21:43
Происшествия 18.09.2020 21:43
Маршрутка в час пик сгорела в центре Волгограда (ВИДЕО)18.09.2020 18:15
Происшествия 18.09.2020 18:15
Ревнивец в Волгоградской области изрезал ножом жену на глазах 8-летней дочери18.09.2020 11:46
Происшествия 18.09.2020 11:46
В Волгоградской области ДТП с перевертышами принесли две смерти18.09.2020 11:11
Происшествия 18.09.2020 11:11
Резня в полночь: в парке «Волжский» ранили волгоградскую студентку18.09.2020 10:57
Происшествия 18.09.2020 10:57
Реклама