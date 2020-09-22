Происшествия

Школу в Волгоградской области перевели на удаленку из-за вспышки кишечной инфекции

Происшествия 22.09.2020 12:49
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22.09.2020 12:49


Ученики Амосовской средней школы Новоаннинского района Волгоградской области, расположенной в поселке совхоза "АМО",  переведены на дистанционный формат обучения в связи со вспышкой острой кишечной инфекции у учащихся. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Новоаннинского района, плохо себя почувствовали сразу 32 человека – ученики и сотрудники школы. «Это длилось один день, у всех  была тошнота, рвота, диарея, никто не был госпитализирован, - пояснили в администрации. – Работа пищеблока приостановлена, мы выполнили все рекомендации Роспотребнадзора, осталось взять контрольные смывы. Речь идет об инфекции неясной этимологии, сейчас проблем со здоровьем у детей нет».
В Амосовской средней школе учатся 72 ребенка, пока они переведены на удаленку. Инцидент стал предметом разбирательства в Новоаннинском районном суде, который приостановил деятельность пищеблока в школе на 20 дней и привлек ООО «Фирма «Мельник», которое с 1 сентября стало оказывать услуги по организации горячего питания в образовательном учреждении, к административной ответственности. Так, были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.   В судебном заседании представитель ООО фирма «Мельник» вину в совершении указанного правонарушения признал полностью.  
Фото столовой Амосовской средней школы. 

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