



Ученики Амосовской средней школы Новоаннинского района Волгоградской области, расположенной в поселке совхоза "АМО", переведены на дистанционный формат обучения в связи со вспышкой острой кишечной инфекции у учащихся. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Новоаннинского района, плохо себя почувствовали сразу 32 человека – ученики и сотрудники школы. «Это длилось один день, у всех была тошнота, рвота, диарея, никто не был госпитализирован, - пояснили в администрации. – Работа пищеблока приостановлена, мы выполнили все рекомендации Роспотребнадзора, осталось взять контрольные смывы. Речь идет об инфекции неясной этимологии, сейчас проблем со здоровьем у детей нет».

В Амосовской средней школе учатся 72 ребенка, пока они переведены на удаленку. Инцидент стал предметом разбирательства в Новоаннинском районном суде, который приостановил деятельность пищеблока в школе на 20 дней и привлек ООО «Фирма «Мельник», которое с 1 сентября стало оказывать услуги по организации горячего питания в образовательном учреждении, к административной ответственности. Так, были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. В судебном заседании представитель ООО фирма «Мельник» вину в совершении указанного правонарушения признал полностью.

Фото столовой Амосовской средней школы.