Расследования

В Волгограде имущество коммерсанта арестовали за долги по налогам

Расследования 22.09.2020 09:51
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22.09.2020 09:51


Земельные участки, жилые и нежилые здания кадастровой стоимостью 7,5 миллиона рублей, принадлежащие руководителю коммерческой организации в Волгограде, арестовали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 33-летний фактический руководитель коммерческой организации обвиняется по ч. 1 ст. 199 УК РФ. По версии следствия, в 2015-2017 годах он уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о приобретении товаров у шести организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность.
Также фигурантом уголовного дела с целью завышения расходов организации был заключен ряд фиктивных контрактов о проведении электромонтажных работ несколькими подконтрольными фирмами. Следствие считает, что на самом деле работы проводились и оплачивались только на бумаге. Таким способом организацией обвиняемого не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на сумму более 17 миллионов рублей. Коммерсант вину не признает. 
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по региону.
Обвинительное заключение утверждено и направлено для рассмотрения в суд. По информации "Высоты 102", речь идет о руководстве ООО "Волгоэнергострой". 

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