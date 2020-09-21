Экономика

Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисы

Экономика 21.09.2020 15:38
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21.09.2020 15:38


Сбербанк 24 сентября 2020 года проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Откроется мероприятие с презентации Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.
Посмотреть конференцию можно на специально созданном лендинге мероприятия. Чтобы зарегистрироваться и получить эксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию, необходимо оставить электронный адрес на sber.ru/conf.

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