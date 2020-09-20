Здравоохранение

В Волгоградской области растет заболеваемость детей коронавирусом

Здравоохранение 20.09.2020 15:14
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20.09.2020 15:14


За сутки коронавирусом заразились 18 несовершеннолетних жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального оперштаба, подавляющее большинство заболевших  – дети школьного возраста. Так, 12 человек - в возрасте от 7 до 14 лет, еще четверо - от 15 до 17 лет. Только двоим малолетним, у которых выявлена инфекция, – от 1 года до 6 лет.
Всего за сутки в регионе выявлено 98 новых случаев СOVID-19.Общее количество заболевших достигло 14063 человек. На лечении с подтвержденным вирусом находятся почти 1600 человек, включая 98 детей.

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