В Волгоградской области растет заболеваемость детей коронавирусом





За сутки коронавирусом заразились 18 несовершеннолетних жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального оперштаба, подавляющее большинство заболевших – дети школьного возраста. Так, 12 человек - в возрасте от 7 до 14 лет, еще четверо - от 15 до 17 лет. Только двоим малолетним, у которых выявлена инфекция, – от 1 года до 6 лет.

Всего за сутки в регионе выявлено 98 новых случаев СOVID-19.Общее количество заболевших достигло 14063 человек. На лечении с подтвержденным вирусом находятся почти 1600 человек, включая 98 детей.



