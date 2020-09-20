Игрок волгоградского «Ротора» с коронавирусом потренировался с одноклубником на пляже

Спорт 20.09.2020 13:01
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20.09.2020 13:01
Полузащитник волгоградского «Ротора» Зурико Давиташвили погонял мяч со своим одноклубником Соломоном Кверквелия на пустынном берегу реки. Как сообщает ИА «Высота 102», видео тренировки накануне выложил в сторис инстаграм Зурико Давиташвили. Видео обсудили болельщики на едином фан-портале «Ротора» и выразили недоумение, мог ли заразившийся коронавирусом Зурико контактировать с партнером по команде, чье имя не значится в списке заболевших.
Ранее портал «Рейтинг букмекеров» сообщал, что согласно результатам тестов от 13 сентября было выявлено 10 положительных тестов у игроков и сотрудников «Ротора». Назывались футболисты Довбня, Кожемякин, Байрыев, Жигулев, Саплинов, Муллин, Давиташвили, Микелтадзе и Кипиани, а также тренер вратарей Варивончик. Накануне один из заболевших Камиль Муллин рассказал, как болеет коронавирусом, и пожаловался на потерю обоняния.
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