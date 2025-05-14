В центре Волгограда сгорел автомобиль: видео

Происшествия 14.05.2025 09:56
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14.05.2025 09:56
Происшествие случилось сегодня, 14 мая, в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на проспекте Ленина между остановками «Волгоград Арена» и ЦПКиО перевернулся и вспыхнул автомобиль. Полностью охваченную огнем машину потушили пожарные расчеты. При этом пожарным пришлось нелегко работать на оживленной трассе - движение не было перекрыто.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о происшествии поступил в 9-33 ч. Пламя потушили в 9-41 ч.
Видео V102.RU
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