Космическая погода после взрыва на Солнце не навредит волгоградцам

Ученые не видят опасности для формирования сильных магнитных бурь из-за мощной вспышки на Солнце класса Х. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным наблюдений, эта вспышка привела к росту потока тяжелых заряженных частиц в околоземном космическом пространстве.

- Приход выбросов плазмы к Земле при наблюдавшемся расположении вспышки считается невозможным. Соответственно, прогнозы на бури и полярные сияния - отрицательные, - говорится в сообщении.

Небольшие геомагнитные возмущения ожидаются 18-21 мая, однако неизвестно, связаны они с произошедшей вспышкой или нет.