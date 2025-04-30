



Перед матчем 32-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Ротором» в Набережных Челнах пройдет акция «Бессмертный полк». Игроки команд выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Российский футбольный союз.

«Бессмертный полк» проходит впервые в истории в рамках спортивных соревнований. В акции поучаствуют не только футболисты, тренеры, сотрудники клубов и судейские бригады, но и непосредственно зрители. На сайте «Бессмертного полка» опубликован конструктор макета, с помощью которого на рамку с портретом родственника можно нанести логотип своей команды и посетить матч в день проведения акции, которую РФС организовывает в рамках мемориальной программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!». «Бессмертный полк» проходит впервые в истории в рамках спортивных соревнований. В акции поучаствуют не только футболисты, тренеры, сотрудники клубов и судейские бригады, но и непосредственно зрители. На сайте «Бессмертного полка» опубликован конструктор макета, с помощью которого на рамку с портретом родственника можно нанести логотип своей команды и посетить матч в день проведения акции, которую РФС организовывает в рамках мемориальной программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!».

В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» провели мемориальную акцию перед матчем «Спартак» – «Динамо» 29 апреля и организуют ее перед играми «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 30 апреля. 10-12 мая она также состоится на поединках РПЛ и ФНЛ, в том числе и на встрече «КАМАЗ»- «Ротор» в Набережных Челнах.

В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» провели мемориальную акцию перед матчем «Спартак» – «Динамо» 29 апреля и организуют ее перед играми «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 30 апреля. 10-12 мая она также состоится на поединках РПЛ и ФНЛ, в том числе и на встрече «КАМАЗ»- «Ротор» в Набережных Челнах.

Фото V102.RU (архив)

