Спорт 30.04.2025 06:26
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30.04.2025 06:26
Перед матчем 32-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Ротором» в Набережных Челнах пройдет акция «Бессмертный полк». Игроки команд выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Российский футбольный союз.
«Бессмертный полк» проходит впервые в истории в рамках спортивных соревнований. В акции поучаствуют не только футболисты, тренеры, сотрудники клубов и судейские бригады, но и непосредственно зрители. На сайте «Бессмертного полка» опубликован конструктор макета, с помощью которого на рамку с портретом родственника можно нанести логотип своей команды и посетить матч в день проведения акции, которую РФС организовывает в рамках мемориальной программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!».
В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» провели мемориальную акцию перед матчем «Спартак» – «Динамо» 29 апреля и организуют ее перед играми «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 30 апреля. 10-12 мая она также состоится на поединках РПЛ и ФНЛ, в том числе и на встрече «КАМАЗ»- «Ротор» в Набережных Челнах.
Фото V102.RU (архив)
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