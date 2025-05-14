Смерть двух маленьких сестер в Саратове: в убийстве заподозрили мать





Соседнюю с Волгоградской Саратовскую область всколыхнула жуткая трагедия – в одном из гаражей в Саратове мертвыми обнаружили двух малолетних сестер – девочек в возрасте 3 и 7 лет. Как сообщает ИА «СарИнформ», в убийстве детей правоохранители заподозрили их мать.

По данным саратовского информагентства, тела девочек и их матери обнаружили 13 мая в гаражном кооперативе «Жигули» в Ленинском районе Саратова. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух малолетних.

– Подозрения пали на мать. Якобы она расправилась с дочерями, а потом покончила с собой, – сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники в профильных органах. –Трагедии предшествовала семейная ссора. Женщина поругалась с мужем, после чего отправилась с детьми в гараж, где и произошли страшные события. Точный мотив убийства на данный момент неизвестен.

Однозначной версии, что могло произойти в гараже, нет. По данным СК, на телах детей не обнаружено признаков насильственной смерти. Однако источники «СарИнформа» свидетельствуют о том, что девочки все же подвергались физическому насилию.

Точная причина гибели детей будет названа после вскрытия.

Фото: СК России