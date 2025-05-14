Федеральные новости

Смерть двух маленьких сестер в Саратове: в убийстве заподозрили мать

Федеральные новости 14.05.2025 14:24
0
14.05.2025 14:24


Соседнюю с Волгоградской Саратовскую область всколыхнула жуткая трагедия – в одном из гаражей в Саратове мертвыми обнаружили двух малолетних сестер – девочек в возрасте 3 и 7 лет. Как сообщает ИА «СарИнформ», в убийстве детей правоохранители заподозрили их мать.   

По данным саратовского информагентства, тела девочек и их матери обнаружили 13 мая в гаражном кооперативе «Жигули» в Ленинском районе Саратова. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух малолетних.

– Подозрения пали на мать. Якобы она расправилась с дочерями, а потом покончила с собой, – сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники в профильных органах. –Трагедии предшествовала семейная ссора. Женщина поругалась с мужем, после чего отправилась с детьми в гараж, где и произошли страшные события. Точный мотив убийства на данный момент неизвестен.

Однозначной версии, что могло произойти в гараже, нет. По данным СК, на телах детей не обнаружено признаков насильственной смерти. Однако источники «СарИнформа» свидетельствуют о том, что девочки все же подвергались физическому насилию.

Точная причина гибели детей будет названа после вскрытия.  

Фото: СК России 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
14.05.2025 06:45
Федеральные новости 14.05.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2025 21:20
Федеральные новости 13.05.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2025 15:22
Федеральные новости 13.05.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.05.2025 12:16
Федеральные новости 12.05.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.05.2025 06:52
Федеральные новости 11.05.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.05.2025 11:43
Федеральные новости 09.05.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.05.2025 11:14
Федеральные новости 06.05.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 15:30
Федеральные новости 03.05.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 12:32
Федеральные новости 03.05.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 11:32
Федеральные новости 03.05.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 09:47
Федеральные новости 03.05.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.04.2025 18:42
Федеральные новости 30.04.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.04.2025 13:44
Федеральные новости 30.04.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.04.2025 15:24
Федеральные новости 29.04.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.04.2025 15:36
Федеральные новости 28.04.2025 15:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
Сражение двух волгоградцев возле дороги и на ней засняли видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:18
В Волгограде скончался российский краевед и географ Александр ЯрковСмотреть фотографии
15:05
Локализация такси может ударить по карманам волгоградцевСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцу грозит срок за взятку судебному приставуСмотреть фотографии
14:24
Смерть двух маленьких сестер в Саратове: в убийстве заподозрили матьСмотреть фотографии
14:16
Остров Сарпинский в Волгограде остался без светаСмотреть фотографии
14:13
Мизулина пожаловалась в полицию на угрозы терактов в школах КамышинаСмотреть фотографии
14:07
Волгоградцы потратили на перекусы в кафе и столовых 10 млрд рублейСмотреть фотографии
13:31
Ледяной ураган за час остудил Волгоград на 10 градусовСмотреть фотографии
13:28
Волгоградец прижарил на плите лицо бывшей из-за отказаСмотреть фотографии
13:13
Власти Камышина провели незаконный конкурс на перевозки пассажировСмотреть фотографии
13:08
101-летний участник Курской битвы скончался в УрюпинскеСмотреть фотографии
13:00
Уверенный шаг в будущее: в Котельниково прошел первый семейный фестиваль ПрофФестСмотреть фотографии
12:33
«Лет 10 назад вода бы никуда не зашла»: Бочаров оценил наполняемость Волго-Ахтубинской в условиях маловодьяСмотреть фотографии
12:20
В страшном ДТП со сгоревшкй «буханкой» в Волгограде пострадали троеСмотреть фотографии
11:28
Переехавший на военном КАМАЗе реставратора волгоградец обжаловал 9-летний срокСмотреть фотографии
11:26
Беспилотник-«разведчик» прицельно следил за волгоградцами в День ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Появилось видео с предполагаемым виновником огненного ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Т2 первой на телеком-рынке начисляет проценты на остаток минут и гигабайтовСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде за 830 тыс. рублей заменят разбитые стёкла на остановкахСмотреть фотографии
10:51
Опубликовано видео момента ДТП с горящей «буханкой» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
Минпросвещения утвердило дату начала каникул в школахСмотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда в ДТП с тремя авто выгорела «буханка» из Тверской областиСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом осудят ослеплённого взяткой сотрудника ВМЭССмотреть фотографии
10:05
Глава волгоградского УФНС Роман Иванов отмечает День рожденияСмотреть фотографии
10:03
Космическая погода после взрыва на Солнце не навредит волгоградцамСмотреть фотографии
09:58
Силовики вычислили подозреваемого в троллинге школ и мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
09:56
В центре Волгограда на проспекте Ленина после ДТП выгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
09:50
В Волгограде муниципалитет отдаст покос газонов на аутсорсинг за 6 млн рублейСмотреть фотографии
09:14
«Ты сюда ходи»: волгоградцам после скандала объяснили, как не нарваться на штраф в природном паркеСмотреть фотографии
 