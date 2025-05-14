101-летний участник Курской битвы скончался в Урюпинске

Печальную новость сообщила администрация Урюпинска Волгоградской области – на 102-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин городского округа Сергей Федорович Жогов.

Сергей Федорович был признан в армию в августе 1942 года, а уже в сентябре он попал на фронт. Cлужил в 468-м стрелковом полку в роли санитара, участвовал в Курской битве, где был тяжело ранен. Однако после госпиталя он вернулся на передовую.

Ветеран имел множество наград, включая орден Отечественной войны I степени и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

В 2025 году Сергей Фёдорович был удостоен почётного звания «Почётный гражданин городского округа город Урюпинск Волгоградской области». Он был добрым, светлым, жизнерадостным человеком, вспоминают о нем земляки.

- Его достойная жизнь станет примером для молодого поколения. Память о Сергее Фёдоровиче Жогове будет жить в сердцах урюпинцев, которые чтут его вклад в Великую Победу, - говорится в некрологе.

Фото администрации Урюпинска t.me