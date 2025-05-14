Глава волгоградского УФНС Роман Иванов отмечает День рождения





В Волгограде сегодня, 14 мая, День рождения отмечает руководитель УФНС России по Волгоградской области государственный советник Российской Федерации 2 класса Роман Иванов.

Роман Альбертович трудовую деятельность начал в 1992 году. После двух лет работы на предприятиях Волгограда в 1994 году перешел на службу в налоговые органы.

С 1994 года по 2002 год замещал должности государственного налогового инспектора, старшего государственного налогового инспектора, главного государственного налогового инспектора Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району Волгограда. Занимал пост заместителя начальника ИФНС по Дзержинскому району города Волгограда. С 30 марта 2012 года по 2013 год замещал должность заместителя руководителя УФНС по Волгоградской области.

На пост руководителя регионального Управления Роман Иванов был назначен в 2013 году приказом Минфина России. Роман Альбертович имеет государственные и ведомственные награды.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес Романа Альбертовича и желает плодотворной деятельности на занимаемом посту и личного благополучия.

Фото: УФНС России по Волгоградской области