«Ротор» в 2024 году потратил почти полмиллиарда рублей





Стали известны результаты финансовой деятельности АНО СК «Ротор» за прошлый год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные Государственного информационного ресурса «Бухгалтерской отчетности», всего в прошлом году на счет волгоградского клуба поступило 532 млн 689 тыс. рублей. По итогам 2023 года эта сумма была меньше - 373 млн 419 тыс рублей. При этом почти все поступившие средства – это субсидия на господдержку спортивных команд (523 млн 675 тысяч). Еще 14 тысяч обозначены как пожертвования. Стали известны результаты финансовой деятельности АНО СК «Ротор» за прошлый год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные Государственного информационного ресурса «Бухгалтерской отчетности», всего в прошлом году на счет волгоградского клуба поступило 532 млн 689 тыс. рублей. По итогам 2023 года эта сумма была меньше - 373 млн 419 тыс рублей. При этом почти все поступившие средства – это субсидия на господдержку спортивных команд (523 млн 675 тысяч). Еще 14 тысяч обозначены как пожертвования.

Расходы АНО за прошлый год составили 491 млн 164 тыс. рублей. Средства тратились на оплату труда, служебные командировки и деловые поездки, содержание помещений, транспорта, приобретение инвентаря.Напомним, в последних числах 2024 года АНО «Спортивный клуб «Ротор» получил субсидию в размере 655 миллионов 650 тысячи 400 рублей. Средства были рассчитаны на 2024-2025 годы. В 2023 году размер субсидии составлял 600 миллионов рублей в качестве госсубсидии. А в 2022 году финансовая поддержка была больше - 760 миллионов.Для сравнения: поступления на счет калининградского ФК «Балтика», соперника «Ротора» по Первой лиге составили за 2024 год 2 миллиарда 211 тысяч рублей.ФК «Урал» из Екатеринбурга получил в прошлом году 1 миллиард 929 тысяч 712 рублей.