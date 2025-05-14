В центре Волгограда сгорел попавший в ДТП автомобиль из Тверской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на проспекте Ленина, напротив стадиона «Волгоград Арена», утром 14 мая столкнулись три автомобиля - Volkswagen, LADA Vesta и УАЗ. В результате «буханка» с номерами Тверской области опрокинулась и загорелась.





Напомним, происшествие попало на видео. Столкновение транспортных средств, по информации полицейских, произошло около 09.30:

– По предварительной информации, напротив строения №59 М по пр. Ленина произошло ДТП с участием трех автомашин с последующим возгоранием «УАЗ». В результате ДТП за медпомощью обратились двое пассажиров автомашины «УАЗ». Движение по участку дороги затруднено. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», прибывшие на место происшествия пожарные не стали перекрывать оживленную магистраль в центре города. При этом водители, пренебрегая собственной безопасностью, старались проскочить мимо горящей машины.

– Ехали прямо по рукавам, чем, конечно, вызывали негодование пожарных, – сообщает корреспондент информагентства.





Фото Андрея Поручаева/V102.RU