Происшествия

В центре Волгограда в ДТП с тремя авто выгорела «буханка» из Тверской области

Происшествия 14.05.2025 10:22
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14.05.2025 10:22


В центре Волгограда сгорел попавший в ДТП автомобиль из Тверской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на проспекте Ленина, напротив стадиона «Волгоград Арена»,  утром 14 мая столкнулись три автомобиля  - Volkswagen, LADA Vesta и УАЗ. В результате «буханка» с номерами Тверской области опрокинулась и загорелась. 


Напомним, происшествие попало на видео. Столкновение транспортных средств, по информации полицейских, произошло около 09.30: 

 По предварительной информации, напротив строения №59 М по пр. Ленина произошло ДТП с участием трех автомашин с последующим возгоранием «УАЗ». В результате ДТП за медпомощью обратились двое пассажиров автомашины «УАЗ». Движение по участку дороги затруднено. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», прибывшие на место происшествия пожарные не стали перекрывать оживленную магистраль в центре города. При этом водители, пренебрегая собственной безопасностью, старались проскочить мимо горящей машины. 

– Ехали прямо по рукавам, чем, конечно, вызывали негодование пожарных, – сообщает корреспондент информагентства. 

Фото Андрея Поручаева/V102.RU 

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