Волгоградцы потратили на перекусы в кафе и столовых 10 млрд рублей

Общество 14.05.2025 14:07
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14.05.2025 14:07
В Волгоградской области на 15.6% вырос оборот общественного питания. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Волгоградстат, проанализировав период за январь-март 2025 года.
В структуре оборота общественного питания региона преобладают субъекты малого предпринимательства, на долю которых приходится 70%, или 6,8 млрд рублей. Вклад крупного и среднего бизнеса составил 30,0%, или 2,9 млрд рублей. Лидерами по объему общественного питания в ЮФО в этом году стали Краснодарский край и Ростовская область с удельным весом 45,0% и 25,8% соответственно. Доля Волгоградской области составила 12,1%.
Фото V102.RU (архив)
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