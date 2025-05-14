Телеком 14.05.2025 11:16 Реклама
0
14.05.2025 11:16 Реклама
Оператор первым на российском рынке приумножит накопленные гигабайты и минуты клиента. Компания ежемесячно будет начислять 28% годовых на неизрасходованные остатки трафика абонентов.
Т2 выводит на новый уровень еще один свой дифференциатор – вечные минуты и гигабайты. Оператор впервые внедряет механизм начисления процентов на накопленные остатки. Аналогичное решение не предлагает ни один из крупнейших операторов в России. T2 не просто сохраняет остатки вечно, а превращает их в актив в виде дополнительных минут и гигабайтов по ставке 28% годовых.
Оператор начнет приумножать трафик абонентов открытых тарифных планов «Везде онлайн», «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», Black, Premium и «Хватит!». При своевременном внесении клиентом абонентской платы за тариф Т2 ежемесячно будет начислять процент на остаток исходя из ставки 28% годовых.
Подробности – на rate.t2.ru
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
— Мы вновь радикально меняем подход к телеком-услугам, в этот раз превращая остатки минут и гигабайтов в реальный актив для наших абонентов. T2 станет первым оператором в России, который не просто сохраняет неиспользованный трафик, а приумножает его с доходностью 28% годовых. Это логичное продолжение нашей философии “вечных” гигабайтов и минут, которое подчеркивает приверженность Т2 к созданию уникальных, клиентоориентированных опций на телеком-рынке.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280
Билайн в Волгоградской области в 2 раза ускорил мобильный интернет на федеральных трассах13.05.2025 15:29 Реклама
Телеком 13.05.2025 15:29 Реклама
Новая волна: в Волгоградской области помолодели дачники13.05.2025 11:24
Телеком 13.05.2025 11:24
Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств12.05.2025 15:40 Реклама
Телеком 12.05.2025 15:40 Реклама
На Мамаевом кургане и в турлокациях Волгограда ускорили интернет к 9 Мая06.05.2025 15:43
Телеком 06.05.2025 15:43
Т2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войны06.05.2025 13:47 Реклама
Телеком 06.05.2025 13:47 Реклама
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект «Держим связь»05.05.2025 17:03 Реклама
Телеком 05.05.2025 17:03 Реклама
Т2 выводит «Понедельники» на новый уровень: теперь подарками можно делиться с друзьями05.05.2025 15:38 Реклама
Телеком 05.05.2025 15:38 Реклама
Накануне майских праздников вырос интерес россиян к спорту, походному туризму и дачам05.05.2025 11:06 Реклама
Телеком 05.05.2025 11:06 Реклама
Детская безопасность в цифровом мире: как защитить ребенка в Интернете30.04.2025 14:30
Телеком 30.04.2025 14:30
В Волгоградской области высадили более 4 тысяч деревьев30.04.2025 12:28 Реклама
Телеком 30.04.2025 12:28 Реклама
«Другие правила»: клиенты Т2 смогут оформить вклад в МОРСКОМ БАНКЕ под 27% годовых29.04.2025 10:36 Реклама
Телеком 29.04.2025 10:36 Реклама
Билайн запустил акцию «Смартфон за 1 рубль»28.04.2025 17:25 Реклама
Телеком 28.04.2025 17:25 Реклама
МегаФон усилил 4G в городе на реке Арчеда Волгоградской области28.04.2025 10:25 Реклама
Телеком 28.04.2025 10:25 Реклама
Т2 запустила премиальную программу лояльности во всех регионах присутствия23.04.2025 16:31 Реклама
Телеком 23.04.2025 16:31 Реклама
Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона»17.04.2025 11:38 Реклама
Телеком 17.04.2025 11:38 Реклама