Телеком

Т2 первой на телеком-рынке начисляет проценты на остаток минут и гигабайтов

Телеком 14.05.2025 11:16 Реклама
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14.05.2025 11:16 Реклама


Оператор первым на российском рынке приумножит накопленные гигабайты и минуты клиента. Компания ежемесячно будет начислять 28% годовых на неизрасходованные остатки трафика абонентов.
Т2 выводит на новый уровень еще один свой дифференциатор – вечные минуты и гигабайты. Оператор впервые внедряет механизм начисления процентов на накопленные остатки. Аналогичное решение не предлагает ни один из крупнейших операторов в России. T2 не просто сохраняет остатки вечно, а превращает их в актив в виде дополнительных минут и гигабайтов по ставке 28% годовых.
Оператор начнет приумножать трафик абонентов открытых тарифных планов «Везде онлайн», «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», Black, Premium и «Хватит!». При своевременном внесении клиентом абонентской платы за тариф Т2 ежемесячно будет начислять процент на остаток исходя из ставки 28% годовых.
Подробности – на rate.t2.ru
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
— Мы вновь радикально меняем подход к телеком-услугам, в этот раз превращая остатки минут и гигабайтов в реальный актив для наших абонентов. T2 станет первым оператором в России, который не просто сохраняет неиспользованный трафик, а приумножает его с доходностью 28% годовых. Это логичное продолжение нашей философии “вечных” гигабайтов и минут, которое подчеркивает приверженность Т2 к созданию уникальных, клиентоориентированных опций на телеком-рынке.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

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