Расследования

Силовики вычислили подозреваемого в троллинге школ и мэрии Волжского

Расследования 14.05.2025 09:58
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14.05.2025 09:58


Оперативники регионального управления ФСБ России совместно с коллегами из ГУ МВД России вычислили и задержали 19-летнего жителя Волгоградской области, который осенью 2023 года рассылал письма с угрозами в адрес ряда учреждений и организаций города Волжского. Как сообщили в пресс-службе УФСБ, молодой человек сообщал о возможных терактах, в частности, в мэрии Волжского.

Установлено, что с сентября по ноябрь 2023 года подозреваемый направил по электронной почте 9 писем, содержащих угрозы террористического характера, в адрес администрации городского округа – г. Волжский, ГБПОУ «Волжский политехнический техникум», а также школ №14 и №17 в городе Волжском. Кроме того, мужчина указывал контакты и установочные данные третьих лиц, от имени которых, якобы, направлены электронные письма, – сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском УФСБ.

Следователями ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении волжанина возбуждено 9 уголовных дел по ч. 2 ст. 207 УК России – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Задержанный уже признал свою вину и причастность к совершению преступлений.

В настоящее время следствие проводится сбор доказательств вины задержанного. Осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, а также установлению иных лиц, причастных к ее организации.

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