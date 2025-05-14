В страшном ДТП со сгоревшкй «буханкой» в Волгограде пострадали трое

Общество 14.05.2025 12:20
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14.05.2025 12:20
Трое мужчин пострадали в страшной аварии, которая произошла сегодня, 14 мая, у «Волгоград Арены». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу №25. В настоящее время они проходят обследование.
Напомним, в центре Волгограда столкнулись Volkswagen, Лада Веста и УАЗ. В результате «буханка» с номерами Тверской области опрокинулась и загорелась. Видеокамеры зафиксировали, что иномарка выезжала из дворов на проспект Ленина, однако столкнулась с отечественным автомобилем. В итоге Ладу Весту выкинуло на другую полосу, где она врезалась в УАЗ и вспыхнула.
Удар был такой силы, что пассажир «буханки» вылетел из автомобиля на асфальт.
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