Спорт

Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Победа над «Енисеем» вдвойне приятна»

Спорт 05.05.2025 07:48
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05.05.2025 07:48


Главные тренеры «Ротора» и «Енисея» Денис Бояринцев и Андрей Тихонов накануне, 4 мая, на пресс-конференции подвели итоги матча 31-го тура Первой лиги между волгоградским клубом и красноярской командой. Напомним, сине-голубые дома выиграли со счетом 3:0, сообщает ИА «Высота 102».

Денис Бояринцев рассказал о факторах победы над «Енисеем».

- Всегда приятно выигрывать при полных трибунах. Что касается содержания игры, то мы ожидали, что «Енисей» будет выходить из обороны через короткие и средние передачи. Мы к этому готовились. Это одна из самых играющих команд в ФНЛ, которая показывает качественный футбол. Задание было у ребят прессинговать, особенно первые 20-25 минут, пока есть силы. Постараться обокрасть опорных полузащитников и убежать в быструю атаку. Это получилось. Там удачный отскок, но мы в любом случае хорошо поработали. Потом могли еще раза два-три убежать в быструю атаку, но, к сожалению, не распорядились хорошо мячом. Дальше игра выровнялась. Пошел хороший контроль от «Енисея». Мы перестроили схему с 4-1-4-1 на 4-2-3-1. Было видно, что в середине немножко проседаем. Мы вовремя это сделали. Ребята хорошо отработали первый тайм. Во второй половине для нас очень хорошо первые минуты сложились. «Енисей» инициативу перехватил, но мы тоже хорошо атаковали, пошла раскрепощенность в действиях. Наконец-то в 31-м туре мы пробили первый пенальти. Это был очень важный гол при такой равной игре - дополнительный глоток воздуха. И потом ребята хорошо вышли на замену. Сделали стандарт, который готовили. Не умоляю заслуг соперника, который показывает хороший и качественный футбол. Поэтому победа вдвойне приятна, - отметил главный тренер «Ротора». 

Кроме того, Денис Бояринцев подчеркнул значимость предстоящего Дня Победы.

- Первое, что я сказал в раздевалке, что сегодня игрой и результатом отдали дань памяти юбилею Великой Победы. Подарили болельщикам хороший и красивый футбол. Все прекрасно понимаем, какие здесь были ожесточенные бои. Обязательно пойдем на Мамаев курган перед отъездом в Набережные Челны. Посетим мемориал, возложим цветы. Я даже представить не могу, как иначе может быть. Мероприятие уже запланировано на 7 мая, - заявил наставник волгоградской команды.

Андрей Тихонов поздравил волгоградцев с предстоящим праздником. 

- Хочу поздравить «Ротор» с победой. Ребята из «Ротора» заслужили больше победу, проявив характер и ту агрессию, с которой команда играла. Волгоград хочу поздравить с праздником и хорошим настроением, - отметил наставник «Енисея». 

Напомним, в следующем туре 11 мая «Ротор» в Набережных Челнах встретится с местным «КАМАЗом». На данный момент сине-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице с 44 очками.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото Геннадия Гуляева (архив)

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