Скончался известный российский краевед и географ Александр Ярков

В Волгоградской области ушел из жизни выдающийся ученый-краевед, географ, палеонтолог, член Русского географического общества и Палеонтологического общества при РАН Александр Ярков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградское отделение Русского географического общества, ученый скончался на 74-м году жизни после тяжелой непродолжительной болезни.

- Региональная и российская наука понесли невосполнимую утрату, - говорится в некрологе.

В Волгоградской области Александр Ярков исследовал геолого-геоморфологический памятник Дубовского района «Александровский грабен» и практически все подобные памятники природы, которые есть в регионе. На его счету множество публикации в местной и российской периодике, научных журналах и сборниках, а также книга «Ожившие драконы».

Александр Ярков родился 6 апреля 1952 года в селе Рудня Сталинградской области. Учился в школе № 17 Тракторозаводского района Волгограда и на естественно-географическом факультете ВГПИ имени А. С. Серафимовича. Работал на Волгоградском алюминиевом заводе, был старшим научным сотрудником, заведующим сектором палеонтологии областного краеведческого музея, заведующим отделом естественной истории Волжского историко-краеведческого музея.

С 1996 по 1998 годы возглавлял Волжский музей истории казачества, а с 1998 года работал в ВГИ ВолГУ доцентом и старшим научным сотрудником. Является основателем музея «Эволюционной экологии и археологии». В 2009 году Александр Ярков открыл литературно-художественный музей А. С. Пушкина. В 2011 году начал работу по созданию на территории третьего корпуса ВГИ геолого-ботанической площадки «Сад камней».

Фото: Волгоградского отделения Русского географического общества