Спорт

Волгоградский «Ротор» 11 мая в гостях встретится с «КАМАЗом»

Спорт 11.05.2025 10:44
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11.05.2025 10:44


Волгоградский «Ротор» сегодня, 11 мая, в Набережных Челнах сыграет с местным «КАМАЗом» в 32-м туре Первой лиги. Начало матча в 18-00 ч., сообщает V102.RU.

Сине-голубые подошли к очередному поединку с пятиматчевой беспроигрышной серией. В прошлом туре команда Дениса Бояринцева на своем поле разгромила красноярский «Енисей» со счетом 3:0 и теперь имеет в активе 44 очка. После вчерашней победы «Енисея» в противостоянии с «Соколом» (2:1) сине-голубые временно опустились на девятое место, но волгоградцы поднимутся выше в турнирной таблице в случае сегодняшней виктории.

«КАМАЗ» также обезопасил себя от вылета, расположившись на комфортной 11-й строчке с 36 баллами. В 31-м туре подопечные Ильдара Ахметзянова в гостях проиграли «СКА-Хабаровск» - 1:2. Отметим, в составе клуба из Набережных Челнов выступают три бывших футболиста «Ротора» - Валерий Почивалин, Илья Жигулев и Мухаммад Султонов. Кроме того, полузащитник сине-голубых Дамир Таликин еще в прошлом сезоне играл за коллектив из Татарстана. 

Напомним, в первом круге на «Волгоград Арене» хозяева обыграли «КАМАЗ» со счетом 1:0. Победный гол в самой концовке после розыгрыша углового забил форвард Дмитрий Лаврищев. 

Сегодняшний матч из-за перебора желтых карточек пропустит один из лидеров «Ротора» в нынешнем сезоне - полузащитник Евгений Болотов. При этом после дисквалификации вернется в состав еще один важный исполнитель команды - нападающий Илья Сафронов.

Соперники, решившие практически все турнирные задачи, в очном противостоянии постараются показать красивый футбол и порадовать своих болельщиков положительным результатом. До завершения сезона 24/25 «Ротору» и «КАМАЗу» осталось провести по три игры.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото Геннадия Гуляева (архив)

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