Минпросвещения утвердило дату начала каникул в школах





В России летние каникулы начнутся с 26 мая. Как сообщает V102.RU, такую дату утвердило Минпросвещения. По задумке министерства, ученики всех классов, кроме девятого, смогут отдохнуть не менее 8 недель.

Согласно федеральному учебному графику, окончание учебного года у девятиклассников зависит от расписания государственной итоговой аттестации. В ведомстве пояснили, что школы могут руководствоваться предоставленным графиков, но могу разработать и свой с учетом рекомендаций местных властей, региональной специфики и мнения участников образовательного процесса.

По информации ИА «Высота 102», в школах Волгограда учебный процесс завершится в последних числах текущего месяца – с 27 по 29 мая.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая и продлится по 23 июня.