Мизулина пожаловалась в полицию на угрозы терактов в школах Камышина





13 мая член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за сообщений с угрозами школам Камышина. Как сообщает ИА «Высота 102», глава «Лиги безопасного интернета» попросила полицию дать оценку публикациям, где анонимные участники онлайн-сообществ обещают устроить массовые расправы в образовательных учреждениях. Такие сообщения накануне появились в группах сразу нескольких российских городов.

- Камышин, Калуга, Ростов: инфо о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы, - написала общественница в своём официальном Telegram-канале.

Информацию о тревожных сообщениях, распространяющихся в социальных сетях, подтвердили и в администрации Камышина.

- Уважаемые педагоги, обучающиеся и родители. В связи с распространением в мессенджерах сообщений с угрозами террористического характера в образовательных учреждениях Камышина, прошу вас не поддаваться панике в ответ на провокации. Ситуация на контроле у правоохранительных органов. Школы города работают в штатном режиме, занятия и иные мероприятия проходят по расписанию, - подчеркнул глава города Станислав Зинченко.

При этом руководитель посоветовал местным жителям не реагировать на такие угрозы и тем более не тиражировать их, доверять лишь официальной информации.

- Не теряйте бдительность и не идите на поводу у лиц, стремящихся дестабилизировать обстановку, - подытожил мэр.

Отметим, утром 14 мая местные жители сообщили, что образовательные учреждения Камышина, а также прилегающая к ним территория были обследованы кинологами. В частности, очевидцы засняли, как осмотр проводился в школе №1. Какие-либо опасные предметы обнаружены не были.