Общество 14.05.2025 13:00
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14.05.2025 13:00
В парке «Аксайская Дубрава» города Котельниково прошел первый в истории города семейный фестиваль «ПрофФест». Масштабный праздник специально для школьников, будущих студентов и их семей организовали Фонд Андрея Мельниченко и предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий.
Фестиваль посетили несколько тысяч человек из Котельниковского, Октябрьского и других районов Волгоградской области и соседних регионов. Для своих гостей организаторы создали большой город профессий, важной частью которого стали партнёрские учебные заведения.
Первыми гостей и участников фестиваля приветствовали генеральный директор Фонда Андрея Мельниченко Татьяна Журавлева, генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев, глава Котельниковского района Сергей Тыщенко и глава города Котельниково Андрей Федоров.
Представители Волжского политехнического техникума и Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова подробно рассказали об особенностях обучения по специальностям, которые востребованы на предприятии ЕвроХим-ВолгаКалий. Фишкой фестиваля стали индивидуальные консультации по профессиональной ориентации, которые помогли многих детям. Ведь путь к мечте начинается именно с выбора правильного пути!
В интерактивном «Городе профессий ЕвроХим-ВолгаКалия» юные и взрослые посетители совершили путешествие по удивительному миру Гремячинского комбината. В «Доме геологов» котельниковцы познакомились с тем, как происходит разведка месторождений полезных ископаемых, узнали, чем отличаются образцы пород Ждановского, Ковдорского и Гремячинского месторождений. На «Площади горных инженеров» молодые специалисты комбината помогли примерить защитные костюмы, узнать, как работает шахтный самоспасатель и как им пользоваться. В «Переулке Алхимии» посетители провели интересные эксперименты. Гости станции «Экологическая» узнали, как правильно применять газоанализаторы. На «Шоссе Маркшейдеров» дети познакомились с необычным инструментом — нивелиром, позволяющим определять высоты и расстояния. В «Проезде Шахтёрском» с помощью виртуальных очков ребята совершили виртуальный тур по Гремячинскому горно-обогатительному комбинату и своими глазами увидели подземные машины и механизмы.
За успешное прохождение каждого этапа юные исследователи получали яркие наклейки. Участники, собравшие полную коллекцию стикеров, получили уникальные подарки от ЕвроХим-ВолгаКалия и Фонда Мельниченко.
Яркие впечатления организаторы подарили и самым маленьким участникам. Специально для малышей были организованы интерактивные развлечения с профессиональными аниматорами, работали аквагрим и забавное моделирование фигурок из воздушных шаров. Каждый ребенок ушел домой с памятным сувениром от Фонда Андрея Мельниченко.
Первый день фестиваля «ПрофФест» завершился ярким алхимическим шоу. Зрители стали свидетелями чудес химии. Яркие вспышки, разноцветные растворы и удивительные превращения веществ вызывали у детей неподдельный восторг.
ПрофФест показал важность профессиональной ориентации, помог молодым людям осознать многообразие специальностей и мотивировал активно развивать свои таланты и способности. Для многих котельниковцев этот день стал первым шагом в профессиональное будущее.
Фото: Александр Семёнов
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