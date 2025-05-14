Волгоградцу грозит срок за взятку судебному приставу





В Дзержинском районе Волгограда расследуется уголовное дело по факту дачи взятки судебному приставу 52-летним местным жителем. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка, волгоградец хотел избежать конфискацию автомобиля за нарушения ПДД.

В связи с этим, обвиняемый явился в районный отдел судебных приставов и предложил инспектору взятку в сумме 10 тысяч рублей за снятие ареста, наложенного исполнительным производством. Сотрудник службы после предложения сразу же обратился в полицию, после чего мужчину задержали.

- Проводится расследование. За содеянное злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.