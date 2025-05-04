Спорт

Волгоградские рукопашники взяли четыре медали на юношеском первенстве мира

Спорт 04.05.2025 16:02
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04.05.2025 16:02


Волгоградские спортсмены Кирилл Шаповалов, Никита Пухов, Дмитрий Иванов и Елена Киреева стали призерами юношеского первенства мира по рукопашному бою в Кыргызстане. Как сообщили ИА «Высота 102» в облспорткомитете, в международных соревнованиях в Бишкеке, где также прошел открытый чемпионат Азии, приняли участие более 300 претендентов, представлявших почти 20 стран. Комплекты наград были разыграны в мужской и женской частях турнира среди взрослых, а также в юношеском первенстве возрастной категории 14-15-ти и 16-17-ти лет. 

Отметим, отбор на мировой форум прошел в Волгограде в конце марта по итогам отечественного первенства. Обладателем золотой медали на состязаниях в Кыргызстане стал волжанин Никита Пухов в возрасте 16-17-ти лет и в категории до 62 кг. Подопечный Сергея Матушкина уверенно прошел по дистанции, поочередно одолев двух киргизских соперников. Затем в полуфинале наш спортсмен оказался сильнее оппонента из Грузии, а в решающем поединке Пухов победил представителя Ставропольского края Султана Гереева и взошел на верхнюю ступень пьедестала почета.

Еще одним триумфатором мирового форума оказался динамовец Кирилл Шаповалов. Воспитанник Александра Гороховича в финале одолел чеченского соперника Расула Гакчаева. Соответственно, 17-летний Шаповалов стал чемпионом в категории до 52 кг. Кроме того, 14-летний Дмитрий Иванов в весе до 38 килограммов дошел до решающего боя, где он успешно преодолел сопротивление со стороны амурского оппонента Александра Шруба.

В шаге от завоевания золотой награды остановилась Елена Киреева (16-17лет). Воспитанница Эдуарда Косминского из даниловской школы рукопашного боя в полуфинальной битве выиграла у соперницы из Казахстана, но в противостоянии за золотую медаль в весе до 64 кг на пути Киреевой встала краснодарская участница Юлия Тарасова. 

Таким образом, в активе волгоградских рукопашников по итогам мирового первенства в Кыргызстане три золотые медали и одно серебро.

Фото Волгоградской областной организации Общества «Динамо»

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