Мнение

Локализация такси может ударить по карманам волгоградцев

Мнение 14.05.2025 15:05
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14.05.2025 15:05


Новый закон о локализации такси, принятый Госдумой, может спровоцировать массовый уход водителей в нелегальный бизнес и рост цен на перевозки. Об этом сегодня, 14 мая, заявил депутат ГД Сергей Миронов. 

Напомним, с 1 марта 2026 года все транспортные средства, приобретаемые для оказания услуг такси, должны быть произведены на территории России. По мнению авторов законопроекта, инициатива станет отличным стимулом для улучшения качества выпускаемой продукции отечественными производителями.

Однако депутат ГД прогнозирует негативные последствия нового закона как для водителей, так и для пассажиров. 

– Есть очевидный риск, что со вступлением в силу нового закона доля «теневого» сектора возрастет. Да, приняты смягчающие поправки – самозанятым водителям не придется сразу пересаживаться на отечественные авто: они могут дорабатывать на своих прежних машинах. Но рано или поздно все равно машины придется покупать, агрегаторы также должны будут масштабно обновить автопарки. И ясно, за чей счет. В конечном итоге это приведет к очередному повышению цен, которые после принятия закона «О такси» уже выросли минимум на 40%, – считает парламентарий. 

Также депутат подчеркнул, что развитие российского автопрома необходимо стимулировать за счет государства, а не за счет денег из кошелька обычных граждан. 

– Нужно поддерживать наш автопром – через госзаказ, господдержку, через льготное кредитование, социальные программы. Нашим гражданам – как работающим в такси, так и пассажирам – совершенно не нужен лишний удар по карманам. Это не та цена, которую они должны платить за поддержку отрасли, – заявил Сергей Миронов

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