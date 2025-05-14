Появилось видео с предполагаемым виновником огненного ДТП в центре Волгограда

Появилось еще одно видео с уличных камер у «Волгоград-Арены», где сегодня произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей, один из которых загорелся. Как сообщает V102.RU, на записи видно, что привело к тому, что легковушка выскочила на встречную полосу и ударила УАЗ из Тверской области, который опрокинулся и загорелся.





Судя по видео, ДТП спровоцировал водитель иномарки, который выезжал с второстепенной улицы на проспект Ленина. Водитель не убедился в безопасности маневра и совершил поворот направо, что привело к столкновению с легковушкой, которая двигалась по проспекту прямо в сторону Краснооктябрьского района. От удара автомобиль изменил траекторию движения и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с УАЗ.

От удара из УАЗ («Буханка») вылетел пассажир и микроавтобус практически сразу загорелся. Возможно, это спасло мужчине жизнь.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции. Они и определят, кто стал виновником этой аварии.

По данным облздрава, с места происшествия в больницу госпитализированы трое человек. Погибших в результате этого ДТП нет.

Видео: Жесть Волгограда / t.me