В Волгограде муниципалитет отдаст покос газонов на аутсорсинг за 6 млн рублей





Власти Волгограда приняли решение дать бой растительности, которая постепенно охватывает зоны отдыха на территории Центрального района, руками частного бизнеса. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет в лице МУП «Волгоградзеленхоз» объявил о поиске подрядчика, готового производить покос газонов на территории 58 озеленённых участков.

Компании, отобранной по итогу открытого аукциона, предстоит помимо покоса травы организовать её сгребание, вывоз и утилизацию. На эти цели из бюджета выделено 6 млн рублей.

Отметим, отбор подрядчика завершится на следующей неделе. Своевременно ухаживать за парками организации предстоит вплоть до поздней осени.