Опубликовано видео момента ДТП с горящей «буханкой» в Волгограде

В распоряжении редакции ИА «Высота 102» появилось видео дорожно-транспортного происшествия, в результате которого утром 14 мая на проспекте Ленина выгорел УАЗ из Тверской области. Напомним, что в результате столкновения пострадали два человека, ехавшие в «буханке».
Напомним, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение трех автомобилей произошло около 09.30.
На видеокадрах с камер дорожного видеонаблюдения отчетливо видно, как через задние двери УАЗ на дорогу вываливается человек. Информацию о пострадавших пассажирах «буханки» ИА «Высота 102» уточняет в волгоградском облздраве. Пока известно, что пострадавшим 62 и 49 лет.